Путин обозначил вклад России в мировой энергетический баланс

Ломать установленный в мире энергетический баланс — не благодарное дело. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после съезда Русского географического общества в беседе с представителями СМИ.

«Наш вклад в мировой энергетический баланс очень значительный. Сейчас этот баланс в целом и в интересах потребителей, и в интересах производителей уже создан. Ломать этот баланс — дело очень не благодарное. В том числе и для тех, кто пытается это сделать», — пояснил он.

Путин привел и примерные цифры продаж энергетических ресурсов в мире.

«Сейчас у США добыча где-то 13,5 миллионов баррелей в сутки. Занимает первое место. На втором месте — Саудовская Аравия. У них где-то около десяти миллионов. И Россия на третьем месте, где-то девять с половиной миллионов баррелей в сутки. Но США потребляют 20 миллионов. Они что-то продают и еще больше закупают, главным образом в Канаде», — пояснил глава государства.

При этом у России и Саудовской Аравии положение обратное, так как эти страны в больших количествах реализуют энергетические ресурсы на внешний рынок.

«Вот РФ и Саудовская Аравия больше продают нефти и нефтепродуктов. Могу ошибиться, но примерно порядок будет похож на такие реалии. Нефти и нефтепродуктов Саудовская Аравия примерно продает на внешний рынок где-то около девяти миллионов тонн, а РФ — семь с половиной», — отметил президент России.

Глава государства добавил, что отдельную часть российской нефти и нефтепродуктов можно заместить на мировом рынке, но это требует времени, больших инвестиций.

