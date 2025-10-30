Умер снявшийся в сериале «Глухарь» актер Анатолий Меньщиков

Лилия Килячкова
Он также принимал участие в съемках таких картин как «Хождение по мукам» и «От зари до зари».

Фото: Карпухин Сергей/ТАСС

В возрасте 75 лет умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

Заслуженный артист России Анатолий Меньщиков скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Театра Вахтангова, в котором служил актер.

Причина смерти не уточняется.

«Печальная новость: ушел из жизни Анатолий Меньщиков, заслуженный артист России, посвятивший служению Театру Вахтангова без малого пять десятилетий», — говорится в публикации театра.

Коллеги отметили, что одной из самых ярких работ артиста стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш», которую он сыграл больше 400 раз.

Анатолий Меньщиков родился 3 июня 1950 года. Его дебют состоялся в 1968 году на сцене Театра на Таганке в спектакле «Тартюф». После окончания театрального училища имени Бориса Щукина Меньщиков вошел в труппу Театра Вахтангова, где за 50 лет сыграл около сотни ролей.

Кроме того, Анатолий активно снимался в кино. В его фильмографии — «Хождение по мукам», «От зари до зари» и другие работы, в том числе роль в сериале «Глухарь». Артист также запомнился своими воскресными поэтическими концертами на радиостанции «Говорит Москва».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер актер из «Приключений Али-Бабы и сорока разбойников» Якуб Ахмедов.

