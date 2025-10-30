Умер актер из «Приключений Али-Бабы и сорока разбойников» Якуб Ахмедов

Евгения Алешина
Евгения Алешина

На счету актера 58 проектов.

Умер актер Якуб Ахмедов

Фото: © РИА Новости/Виктор Чернов

Ушел из жизни народный артист СССР и Узбекистана, актер фильмов «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» и «Жених напрокат» Якуб Ахмедов. О его смерти сообщил Узбекский национальный академический драматический театр в своем Telegram-канале.

В этом театре артист проработал несколько десятилетий. Якубу Ахмедову было 87 лет. На его счету 58 проектов. Больше всего актер запомнился по роли Касыма, старшего брата главного героя в советско-индийской киносказке 1979 года «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников».

Также он сыграл в фильмах и сериалах «Огненные дороги», «Жених напрокат», «Мужчина для молодой женщины», «Судьба», «Битва трех королей», «Убийца поневоле», «Бумеранг», «Призвание», «Барон» и многих других.

Якуб Ахмедов появился на свет 3 января 1938 года в Намангане. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского (Государственный институт искусств и культуры Узбекистана). В 1958 году стал работать в Узбекском национальном театре имени Хамзы. Позже он стал его директором и проработал на это должности до 2013 года. Ахмедов также основал театр-студию «Школа актерского мастерства».

Ранее 5-tv.ru писал, что на 101-м году жизни умерла Мария Рива — дочь легендарной Марлен Дитрих. Актриса и писательница скончалась в доме своего сына в Нью-Мексико. Издание отмечает, что Рива большую часть своей жизни посвятила заботе о матери, называя себя ее «служанкой». Актриса скончалась в доме своего сына в городе Хиле, штат Нью-Мексико.

