Visa зарегистрировала в России два товарных знака

Лилия Килячкова
Их можно использовать в том числе для выпуска банковских карт.

Visa зарегистрировала товарные знаки в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Платежная система Visa зарегистрировала два товарных знака в России до 2034 года

Международная платежная система Visa зарегистрировала в России два товарных знака на срок до 2034 года. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно документу, Visa подала заявку 10 сентября 2024 года. В качестве заявителя указана американская корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн».

Уточняется, что оба товарных знака Visa можно будет использовать в России для дистанционного банковского обслуживания, а также для выпуска дебетовых и кредитных карт.

Платежные системы Visa и Mastercard ограничили работу в России в марте 2022 года после начала СВО. Однако их карты, выпущенные российскими банками, продолжили функционировать внутри страны, но перестали работать за границей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как защитить банковскую карту от автосписания за подписку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

