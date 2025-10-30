Уничтожает без драматизма: как полностью восстановиться после выгорания

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

Когнитивная усталость порой опаснее физической.

Как справиться с усталостью

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Самбурский: избежать выгорания помогут микропаузы и «тихие окна»

Мы живем в культуре, где «умри, но сделай» — не фигура речи, а норма общения. Это убеждение и приводит к тому, что в России более половины населения регулярно чувствуют себя уставшими, и это большая проблема. О том, как выйти из этого состояния, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru.

Эксперт объяснил, что усталость бывает разной: физической и эмоциональной. Физическая — когда тело больше не может «тянуть». Эмоциональная — когда вас все раздражает и ничего не радует. Также есть усталость когнитивная — когда мозг никак не может выключиться и отдохнуть.

Физическая усталость снимается проще всего — сном и отдыхом. Самой опасной является когнитивная, так как она способна маскироваться под «я просто уставший», «еще немного потерплю», «вот сдам отчет — и все».

«Но именно она убивает. Не сразу, без внешнего драматизма, а тихо, изнутри», — говорит Самбурский.

Если человек годами живет в стрессе и спит по четыре часа, то совершают «латентное самоубийство», говорит специалист. Кроме того, в нашей культуре трудоголизм одобряем. Даже если человек извел себя, на него все равно будут давить и ожидать бодрости до последнего.

«В свидетельстве о смерти пишут „инфаркт“ или „инсульт“. Никто не напишет: „сам себя довел“. И это делает проблему невидимой», — говорит психолог.

Психолог подчеркивает: фанатичная забота о других или переработки — это также разрушительно для организма человека, как и зависимости.

Советы для уставших россиян

1. Время «тихих окна». Достаточно выделить два блока в день, когда вы не будете отвечать на звонки, письма или читать новости. Делайте только то, где не требуется участие других. Выделите на каждый блок по часу.

2. Микропаузы — по пять минут между задачами. Вы не робот, и ваш мозн не споосбен работать без перерыва.

3. Телесная перезагрузка. Это сон, еда, вода, движение. Чтобы привести себя в хорошее состояние, нужно привести в порядок, прежде всего, эти составляющие.

4. Не делайте это в одиночку. Очень сложно начать менять жизнь одному. Здорово, если у вас будет тот, что поможет вам на этом пути не сдаться. Это может быть друг, партнер или психолог. В ином случае очень легко забыться и обесценить все свои достижения вернувшись к исходному состоянию.

Ранее 5-tv.ru писал, как стереотип «альфа-самца» делает мужчин одинокими

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

22:51
Без вины виноватый: водителя в Новосибирске лишили прав, спутав его с братом
22:25
Уничтожает без драматизма: как полностью восстановиться после выгорания
22:05
Захарова уличила Киев в попытках прикрыть свои преступления
21:48
Ая из группы «Город 312» впервые вышла на сцену после перенесенного инсульта
21:39
«Мы по природе цыгане»: Коваленко о тяге к переезду
21:18
«Часы? Машина?» — Виктор Дробыш признался, что взрослым радоваться труднее

Сейчас читают

«Всегда на связи»: группа «Город 312» о работе с певицей Аей после ее инсульта
«Молимся и верим»: «Город 312» о возвращении певицы Аи в состав группы
Ая из группы «Город 312» впервые вышла на сцену после перенесенного инсульта
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео