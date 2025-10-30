«Часы? Машина?» — Виктор Дробыш признался, что взрослым радоваться труднее

|
Элина Битюцкая
Композитор вспомнил самые запоминающиеся подарки, которые действительно его вдохновляли.

Фото, видео: Щербак Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Взрослым радоваться сложнее. Так считает композитор Виктор Дробыш, который побеседовал с 5-tv.ru на дне рожнедия певца IVAN.

Он вспомнил свои самые запоминающиеся подарки — и внезапно разговор о вещах превратился в откровение о взрослении.

«Все самые запоминающиеся подарки пришли из детства. И они причем такие, какие-то… джинсы-клеш, мячик футбольный. Всякая фигня, короче. Всякая ерунда такая — она приносила столько счастья», — признался Дробыш.

С годами, по словам композитора, восторг куда-то уходит.

«А самая большая проблема… когда ты становишься более таким… напыщенным, тебя уже меньше это радует. Часы? Часы. Машина? Машина. Радовать могут только дети и здоровые родители», — отметил Виктор Яковлевич.

Впрочем, скучать ему некогда: Дробыш сейчас активно готовит новые проекты — и, по слухам, работает сразу с несколькими молодыми артистами, для которых, кажется, он сам и становится главным подарком в карьере.

