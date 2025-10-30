«Мы по природе цыгане»: Коваленко о тяге к переезду

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 63 0

За творческую деятельность актер сменил уже пять городов.

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Коваленко предпочитает менять место жительства из-за стремления к движению

Постоянная тяга к переезду вызвана желанием находиться в движении и впускать в свою жизнь необходимые изменения. Подробнее об этом эксклюзивно в интервью 5-tv.ru рассказал Заслуженный артист России, актер Виталий Коваленко.

По его словам, такое стремление, в первую очередь, исходит изнутри.

«Прежде всего, это желание внутреннего движения. И дальше, все равно, хотим мы этого или не хотим, но по природе мы относительные цыгане», — пояснил свое видение артист.

Коваленко отметил, что Москва стала уже пятым городом его места жительства, не считая Павлодара, в котором он родился.

«Это какая-то инерция, которая мне не подвластна. Она все время меня приводит в какое-то движение. Пока еще есть возможность, силы, желание, здоровье, возраст, я, конечно, буду об этом думать. И это самая такая движущая сила, чтобы что-то менять», — искренне поделился планами актер.

Полную версию интервью с актером Виталием Коваленко смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее, писал 5-tv.ru, 18-летний актер Тимофей Кочнев рассказал о своей свадьбе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

22:51
Без вины виноватый: водителя в Новосибирске лишили прав, спутав его с братом
22:25
Уничтожает без драматизма: как полностью восстановиться после выгорания
22:05
Захарова уличила Киев в попытках прикрыть свои преступления
21:48
Ая из группы «Город 312» впервые вышла на сцену после перенесенного инсульта
21:39
«Мы по природе цыгане»: Коваленко о тяге к переезду
21:18
«Часы? Машина?» — Виктор Дробыш признался, что взрослым радоваться труднее

Сейчас читают

«Всегда на связи»: группа «Город 312» о работе с певицей Аей после ее инсульта
«Молимся и верим»: «Город 312» о возвращении певицы Аи в состав группы
Ая из группы «Город 312» впервые вышла на сцену после перенесенного инсульта
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео