Любовь Успенская прекратила предпринимательскую деятельность в России

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 61 0

Артистка зарегистрировала свой ИП, когда еще была гражданкой США.

Почему Любовь Успенская закрыла бизнес в России

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Известная певица Любовь Успенская прекратила предпринимательскую деятельность и ликвидировала ИП в России. Об этом стало известно из выписки Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на сайте.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения», — отмечено в документе.

ИП было зарегистрировано в России еще в декабре 2021 года. В графе «гражданство» было указано США. ИП было задействовано в производстве фильмов, создании музыкальных произведений и других видах деятельности. В марте 2023 года исполнительница внесла изменения в уставные документы юрлица, указав в них российское гражданство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как певица Любовь Успенская попала в американскую тюрьму. Артистка несколько лет жила и выступала в Соединенных Штатах, там она дважды попадала в ситуации, которые доводили ее до временного ограничения свободы. В первый раз Успенскую арестовали за вождение в нетрезвом виде и превышение скоростного режима. Во второй раз все обошлось без алкоголя и преследования сотрудниками полиции. Певица просто опоздала на заседание суда.

