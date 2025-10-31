«Звучит не ново»: Захарова назвала условие для возобновления диалога между Японией и РФ

Захарова: диалог с Японией начнется после отказа Токио от антироссийского курса

Возобновление диалога между Россией и Японией возможно только после отказа Токио от антироссийской политики. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У нас есть свой принципиальный подход, и он тоже звучит не ново. <…> Мы неоднократно заявляли и раньше, что путь к возобновлению диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, в недавнем выступлении японского премьер-министра Санаэ Такаити не прозвучало ничего нового в подходе к отношениям с Россией. Именно недружественная линия со стороны Японии завела двустороннее сотрудничество между странами в тупик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что между Россией и Японией может возобновиться прямое авиасообщение. Турпоток между странами растет уже второй год подряд. Из-за спроса Япония намерена даже открыть в России визовые центры. Уже в 2026-м году они могут появиться в Москве и Петербурге.

