«Звучит не ново»: Захарова назвала условие для возобновления диалога между Японией и РФ

Японские власти 12 сентября ввели санкции против 48 организаций и 14 физлиц из России.

Захарова о возобновлении диалога между РФ и Японией

Возобновление диалога между Россией и Японией возможно только после отказа Токио от антироссийской политики. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У нас есть свой принципиальный подход, и он тоже звучит не ново. <…> Мы неоднократно заявляли и раньше, что путь к возобновлению диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, в недавнем выступлении японского премьер-министра Санаэ Такаити не прозвучало ничего нового в подходе к отношениям с Россией. Именно недружественная линия со стороны Японии завела двустороннее сотрудничество между странами в тупик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что между Россией и Японией может возобновиться прямое авиасообщение. Турпоток между странами растет уже второй год подряд. Из-за спроса Япония намерена даже открыть в России визовые центры. Уже в 2026-м году они могут появиться в Москве и Петербурге.

