Цифровые сервисы помогают москвичам решать бытовые задачи, быть в курсе изменений в городе, контролировать общественно значимые процессы и предлагать идеи по развитию мегаполиса.

Москва — мировой лидер по вовлечению жителей в жизнь города

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Москва — мировой лидер по цифровому вовлечению жителей в жизнь мегаполиса. В электронных проектах участвуют более девяти миллионов человек. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Мы создали уникальную цифровую экосистему, которая дает москвичам возможность контролировать выполнение проектов и предлагать свои идеи. В числе самых популярных сервисов — портал „Наш город“, проекты „Город идей“, „Активный гражданин“, „Активный гражданин — детям“, „Город заданий“, городская программа лояльности „Миллион призов“ и акции „ВыбираемВместе“», — написал мэр Москвы.

