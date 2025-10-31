Голливудский актер Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца

Известный голливудский актер Джесси Айзенберг, получивший популярность благодаря серии фильмов «Иллюзия обмана», решил стать донором почки для незнакомого человека. Об этом он рассказал во время участия в популярном американском утреннем шоу Today.

Ведущий отметил активную позицию актера в поддержке акций по сдаче крови. После его слов Айзенберг внезапно объявил, что уже через шесть недель станет донором почки.

На удивленные вопросы участников шоу актер ответил, что не знает, почему так делает, но ему это действительно нравится. Джесси добавил, что перед тем, как стать донором почки, он сдаст анализ крови (это необходимая процедура, чтобы определить совместимость групп крови, узнать общее состояние здоровья и соответствие требованиям — Прим. Ред.).

«Я собираюсь сдать кровь из альтруистических побуждений в середине декабря. Я так рад это сделать», — поделился Джесси.

Он подчеркнул, что его решение является крайне важным и практически безрисковым шагом. По словам актера, это поможет незнакомому человеку, который будет нуждаться в пересадке почки, но не будет иметь для этого подходящих родственников или знакомых.

