«Начался жуткий тремор»: Ида Галич о пережитой панической атаке

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 46 0

Телеведущая сделала для себя важный вывод.

Что случилось с Идой Галич на съемках под Астраханью

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ида Галич рассказала, как на съемках под Астраханью у нее начался приступ

Телеведущая Ида Галич пережила приступ панической атаки во время съемок под Астраханью. Об этом блогер рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Галич, она резко оказалась в каком-то «пузыре»: у нее закружилась голова и начался ужасный тремор в теле, после чего наступила паническая атака.

«У меня начался жуткий тремор, закружилась голова, и я вообще не соображала. Оказалась в пузыре, может, кто поймет, когда накрывает будто куполом каким-то, и картинка с голосом не всегда сходится. Из-за того, что мне поплохело, я очень испугалась, и в игру начала вступать паническая атака», — рассказала блогер.

Знаменитость отправила съемочную команду на обед и отправилась в свой фургончик. Телеведущая попыталась позвонить своему мужу, но связь постоянно прерывалась, а маму беспокоить Ида не захотела.

На помощь пришли коллеги. Второй режиссер читал Галич вслух книгу, администратор отпаивал чаем, художники по гриму держали за руку и подносили к носу нашатырь и даже массировали ноги.

После такой заботы и поддержки в трудный момент Галич сделала важный для себя вывод.

«Вывод: что человеку, конечно, нужен человек! Тогда все как-то полегче», — написала знаменитость.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Валерия и Пригожин дали совет на трудные времена.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

3:36
«Гадость или сладость?» — Дональд и Мелания раздают конфеты у Белого дома по случаю Хэллоуина
3:15
«Начался жуткий тремор»: Ида Галич о пережитой панической атаке
2:54
Голливудский актер Джесси Айзенберг станет донором почки для незнакомца
2:33
Прозрачное платье Сидни Суини вызвал бурные споры в соцсетях
2:13
Загадочный след: ученые зафиксировали изменение цвета 3I/ATLAS
1:52
Вертолет упал в поле возле Донкастера на севере Великобритании

Сейчас читают

«Молимся и верим»: «Город 312» о возвращении певицы Аи в состав группы
Ая из группы «Город 312» впервые вышла на сцену после перенесенного инсульта
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео