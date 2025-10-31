Автоматизация и ограничения: какие нововведения ждут россиян с 1 ноября

В России вводятся лимит на количество SIM-карт на человека и автоматическое взыскание долгов без суда.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В России вводятся ограничения на количество SIM-карт на человека

Сейчас о важных изменениях в жизни россиян с 1 ноября.

Уже с завтрашнего дня на одного человека можно будет оформить не более 20 телефонных номеров. Тому, кто лимит превысит, заблокируют все сим-карты. Для иностранцев ограничения строже — всего 10 номеров. Мера направлена на борьбу с мошенниками.

Кроме того, с 1 ноября взыскивать долги с граждан смогут автоматически, без обращения в суд. Но при условии, если сумма не вызывает споров. Уведомления налоговая служба будет отправлять на Госуслуги или заказным письмом. Если в течение месяца реакции от должника не последует, то деньги просто спишут.

Изменения ждут и водителей авто. С 1 ноября камеры начнут автоматически проверять наличие действующего полиса ОСАГО. При отсутствии страховки за первое нарушение предусмотрен штраф 800 рублей. За повторное придется заплатить до пяти тысяч рублей.

Ранее, писал 5-tv.ru, уведомления на Госуслугах приравняют к официальным извещениям о налоговых долгах.

