Автоматизация и ограничения: какие нововведения ждут россиян с 1 ноября
В России вводятся лимит на количество SIM-карт на человека и автоматическое взыскание долгов без суда.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В России вводятся ограничения на количество SIM-карт на человека
Сейчас о важных изменениях в жизни россиян с 1 ноября.
Уже с завтрашнего дня на одного человека можно будет оформить не более 20 телефонных номеров. Тому, кто лимит превысит, заблокируют все сим-карты. Для иностранцев ограничения строже — всего 10 номеров. Мера направлена на борьбу с мошенниками.
Кроме того, с 1 ноября взыскивать долги с граждан смогут автоматически, без обращения в суд. Но при условии, если сумма не вызывает споров. Уведомления налоговая служба будет отправлять на Госуслуги или заказным письмом. Если в течение месяца реакции от должника не последует, то деньги просто спишут.
Изменения ждут и водителей авто. С 1 ноября камеры начнут автоматически проверять наличие действующего полиса ОСАГО. При отсутствии страховки за первое нарушение предусмотрен штраф 800 рублей. За повторное придется заплатить до пяти тысяч рублей.
Ранее, писал 5-tv.ru, уведомления на Госуслугах приравняют к официальным извещениям о налоговых долгах.
