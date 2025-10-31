Инопланетяне предположительно наблюдали за ядерными испытаниями США и СССР

Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Исследователи допустили, что внеземные цивилизации могли проявить интерес к Земле после начала тестов.

Интересует ли Земля инопланетян

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: инопланетяне наблюдали за ядерными испытаниями США и СССР

Серия ядерных испытаний, проводившихся в XX веке Соединенными Штатами и Советским Союзом, могла привлечь внимание инопланетных цивилизаций. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на работу доктора Беатрис Вильярроэль из Северного института теоретической физики в Швеции.

По данным издания, исследователь изучила аномальные световые вспышки, зафиксированные между 1949 и 1957 годами, которые не получили научного объяснения. Вильярроэль пришла к выводу, что эти явления могут иметь внеземное происхождение и, вероятно, связаны с повышенным интересом к деятельности человечества в период активных ядерных испытаний.

В основу исследования легли архивные наблюдения Калифорнийской обсерватории, где специалисты обнаружили около ста тысяч загадочных световых аномалий. Ученый предположила, что в годы холодной войны Землю могли посещать представители других цивилизаций, наблюдавшие за развитием военных технологий и энергетических экспериментов.

Как отмечает Daily Mail, ранее специалист по внеземным феноменам Майкл Салла заявлял, что возможные базы пришельцев могут располагаться под водой, в частности в районе Багамских островов Атлантического океана. Исследователи не исключают, что интерес внеземных наблюдателей к Земле был вызван именно началом ядерной эры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

