Эксперты объяснили рост подростковой преступности влиянием интернета и «вписок»

«Известия»: на рост детской преступности могут влиять интернет и «вписки»

Рост детской преступности в России связан с активностью подростков в интернете и распространением так называемых «вписок» — неофициальных вечеринок в квартирах и загородных домах. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным газеты, именно во время таких встреч нередко происходят конфликты, акты насилия и случаи передозировки. Источники из молодежной среды рассказали, что «вписки» чаще всего организуются через мессенджеры, где участники получают ссылки для входа в закрытые чаты. Алкоголь подросткам приносят совершеннолетние знакомые, а жилье арендуется посуточно с использованием бесконтактного заселения. Владельцы квартир признаются, что подобные вечеринки нередко заканчиваются для них крупными штрафами и ущербом имуществу.

Клинический психолог Елена Замышевская отметила, что участие во «вписках» часто становится способом самоутверждения для подростков, стремящихся к признанию в компании. Она подчеркнула, что те, кто чувствует себя изгоем, нередко становятся жертвами агрессии и буллинга. Специалист также предупредила об опасности «цифрового селф-харма» — ситуации, когда подростки сознательно выкладывают в сеть компрометирующие видео, подвергая себя риску шантажа.

Президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв заявил, что многие подростки участвуют во «вписках», чтобы провести ночь вне дома. Он отметил, что родители нередко скрывают факты самовольных уходов, опасаясь последствий со стороны полиции и органов опеки.

Эксперт подчеркнул, что предотвратить подобные явления можно лишь при доверительных отношениях в семье. Родителям, по его словам, важно знать окружение ребенка, интересоваться его занятиями и своевременно замечать тревожные изменения в поведении.

По данным МВД, за восемь месяцев 2025 года к уголовной ответственности привлекли 14,3 тысячи несовершеннолетних, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий уровень преступности в стране снизился почти на 5%. В Следственном комитете отметили рост числа преступлений против жизни и здоровья, совершенных подростками, почти на 13%.

