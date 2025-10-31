DE: Великобритания не успеет сменить подгузники в случае ответного удара Путина

Великобритания объявила о расширении антироссийских санкций и призвала союзников к усилению давления на Москву. На фоне этого в стране активно обсуждается возможная передача Украине дальнобойных ракет. Об этом сообщает Daily Express.

Как отмечает издание, эти шаги вызвали резкую реакцию в России. По данным журналистов, в экспертных кругах рассматривают сценарий ответных действий, среди которых — гипотетический удар гиперзвуковыми ракетами по британскому авианосцу «Принц Уэльский». Daily Express пишет, что подобная идея вызвала широкий отклик и бурные споры.

«Британская и американская элиты не успели бы сменить подгузники», — сказано в материале издания.

Ранее корабль Королевского флота проходил через Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в акваторию Красного моря. Аналитики допускают, что теоретически российские МиГ-31 могли бы атаковать его с использованием ракет «Кинжал».

Эксперт Юрий Баранчик заявил, что такая операция могла бы быть проведена молниеносно, а Лондон не в состоянии оперативно ответить на потерю военного судна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.