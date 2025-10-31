«Не успели бы сменить подгузники»: в Британии боятся ответа Путина на провокации

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 67 0

Для Лондона может стать большой неожиданностью реакция Москвы на ужесточение санкций.

Как Путин ответит Британии на провокации

Фото: www.globallookpress.com/Siegfried Kuttig

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

DE: Великобритания не успеет сменить подгузники в случае ответного удара Путина

Великобритания объявила о расширении антироссийских санкций и призвала союзников к усилению давления на Москву. На фоне этого в стране активно обсуждается возможная передача Украине дальнобойных ракет. Об этом сообщает Daily Express.

Как отмечает издание, эти шаги вызвали резкую реакцию в России. По данным журналистов, в экспертных кругах рассматривают сценарий ответных действий, среди которых — гипотетический удар гиперзвуковыми ракетами по британскому авианосцу «Принц Уэльский». Daily Express пишет, что подобная идея вызвала широкий отклик и бурные споры.

«Британская и американская элиты не успели бы сменить подгузники», — сказано в материале издания.

Ранее корабль Королевского флота проходил через Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в акваторию Красного моря. Аналитики допускают, что теоретически российские МиГ-31 могли бы атаковать его с использованием ракет «Кинжал».

Эксперт Юрий Баранчик заявил, что такая операция могла бы быть проведена молниеносно, а Лондон не в состоянии оперативно ответить на потерю военного судна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:43
«Это скандал»: Киев может организовать провокации для сокрытия положения ВСУ
12:35
Вспоминая погибших: десять лет трагедии над Синаем
12:23
Мантуров объяснил, зачем откладывают введение новых правил утильсбора
12:20
Мир эмпатии и милосердия: «Буратино» расскажет детям о самом важном
12:15
Сестер задержали из-за наркотиков, отправленных по ошибке соседке
12:03
«Не успели бы сменить подгузники»: в Британии боятся ответа Путина на провокации

Сейчас читают

Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
«Будто первый раз замуж выходила»: Ая о возвращении на сцену вместе с «Город 312»
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео