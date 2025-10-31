В Сочи восьмилетнего мальчика на электросамокате дважды сбили машины

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Он пытался пересечь дорогу в неположенном месте.

В Сочи насмерть сбили восьмилетнего мальчика

Фото: 5-tv.ru

В Сочи произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, ребенок на электросамокате пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте — на выезде из тоннеля. В этот момент по правой полосе двигался автомобиль Toyota, который сбил мальчика. От удара ребенка отбросило на встречную полосу, где он попал под колеса автомобиля Evolute.

Инцидент произошел днем, при хорошей видимости. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь и полицию. Медики прибыли оперативно, однако спасти пострадавшего не удалось — мальчик скончался по пути в больницу.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после происшествия с участием беременной женщины и самокатчика. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, инцидент произошел на Ленинском проспекте. Мужчина, управлявший электросамокатом, сбил женщину, когда она шла по тротуару, после чего поспешил скрыться с места происшествия. По информации, появившейся в соцсетях, сбитая женщина — многодетная мать.

