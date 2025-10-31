Трамвай и маршрутки столкнулись на мосту в Туле

Удар был такой силы, что состав сошел с рельсов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Серьезная авария в центре Тулы: на мосту столкнулись трамвай и две маршрутки.

Внутри было много пассажиров, люди ехали на работу. По предварительным данным, четыре человека погибли, 20 пострадали, и эти цифры могут измениться.

Удар был такой силы, что трамвай сошел с рельсов, а маршрутные такси отбросило. Одна из машин, вероятно, влетела в столб — переднюю часть с водительской стороны буквально оторвало от корпуса. Сейчас на месте много машин скорой помощи и полиции.

Причины аварии пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru писал, что единственная выжившая после ДТП в Ревде десятилетняя девочка пришла в себя. Пьяный водитель вечером 27 октября сбил трех детей, двое из которых погибли на месте.

У девочки множественные переломы обеих ног и ушиб головного мозга средней степени тяжести.

