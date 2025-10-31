Басиста Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили мертвым в луже крови

Басист и один из основателей группы Limp Bizkit Сэм Риверс 18 октября был найден мертвым в луже крови в собственном доме во Флориде. Ему было 48 лет. Об этом пишет TMZ.

В службу 911 позвонила некая женщина по имени Кили, которая обнаружила гитариста без признаков жизни в ванне. Он лежал лицом вниз, а вокруг него было много крови. Запись звонка оказалась в распоряжении TMZ.

На другом конце провода женщине посоветовали провести сердечно-легочную реанимацию, но все было безуспешно. Вскоре к дому подъехали спасатели, смерть Риверса официально зафиксировали. Официальная причина смерти пока что неизвестна. Правоохранители проводят расследование.

В отчете сказано, что лицо и шея Сэма «были темно-синими, в то время как остальная часть его тела была покрасневшей». Отмечается, что подобное обычно наблюдаются при тромбоэмболии легочной артерии.

Сэм Риверс был одним из ключевых участников известной американской группы Limp Bizkit с момента ее основания в 1994 году. Коллектив исполняет песни в жанре ню-метал и был трижды номинирован на премию Grammy. За время своего существования группа продала более 40 миллионов альбомов по всему миру.

