Защита Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор суровым

Евгения Алешина
Блогера признали виновным в 113 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Защита блогера Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор в виде семи лет лишения свободы суровым. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат Ксения Цепенок.

Как отмечает Цепенок, защита Шабутдинова могла рассчитывать и на более мягкое наказание, если учесть все обстоятельства дела. Речь идет, в частности, о выплате денег всем потерпевшим.

«Подзащитный сотрудничал со следствием, полностью признал вину и публично раскаялся в преступлении. Также смягчающими обстоятельствами в его деле являются наличие двух несовершеннолетних детей, которые находятся на его иждивении, и отсутствие судимости», — сказала она прессе.

Помимо тюремного срока, Шабутдинову вменили штраф в размере пяти миллионов рублей. Блогер признак виновным в 113 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. До этого прокуратура запрашивала приговор в виде восьми годам колонии, а также штрафа в размере 15 миллионов рублей.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года после жалоб покупателей на его образовательные курсы. На следующий день коуча арестовали по обвинению в мошенничестве. В апреле прошлого года его имущество арестовали.

Согласно данным следствия, Шабутдинов вместе с соучастниками размещали в интернете ложную информацию о своих курсах. Он продвигал их в массы с помощью рекламы и обещал клиентам гарантированный результат. Обвинительное заключение было утверждено 10 февраля 2025 года. Причиненный Шабутдиновым ущерб составил более 57 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Шабутдинов попросил суд о милосердии.

