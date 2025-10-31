Неожиданная находка: в Испании у консьержки обнаружили пропавшую картину Пикассо

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Полицейские занимались поисками полотна в течение 18 дней.

Где обнаружили пропавшую картину Пабло Пикассо

Фото: Reuters/Spanish National Police

В Испании у консьержки обнаружили пропавшую картину Пикассо

В Испании у консьержки обнаружили пропавшую картину художника Пабло Пикассо. Об этом сообщила газета El País.

В издании отметили, что в Мадриде 6 октября должна была пройти выставка. Однако сотрудники культурного центра CajaGranada потеряли одну из картин Пабло Пикассо, которая называется «Натюрморт с гитарой». Полицейские занимались поисками полотна в течение 18 дней. За это время правоохранители допросили двух перевозчиков, а также внимательно отследили путь фургона от склада до здания культурного центра.

Уточняется, что по всему видимому картина была забыта самими перевозчиками. После этого полотно случайно попало в руки 69-летней консьержке. В то же время, по ее словам, она нашла картину около своей двери и приняла ее за посылку.

«Я думала, что это с Amazon или что-то в этом роде. Я отнесла ее в комнату для консьержей», — отметила женщина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что картина Пикассо была продана на аукционе во Франции за 32 миллиона евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

