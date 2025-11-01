«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением

Певица Юлианна Караулова рассказала об опыте взаимодействия с паранормальным

Известная певица Юлианна Караулова рассказала, как одна неприятная встреча с домашним привидением привела к сотрясению мозга и шраму над бровью. Об интересном случае артистка рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

По словам знаменитости, случай произошел в квартире, куда она приехала, чтобы забрать вещи.

«В жизни сталкивалась с мистикой, с барабашками какими-то очень странными, почти духами, наверное. Да, было такое. Я один раз на ровном месте упала в квартире, в которую я приехала забирать свои вещи. Споткнулась, головой вниз упала, и у меня до сих пор шрам над бровью. Было сотрясение мозга», — рассказала экс-солистка группы 5sta Family.

После инцидента певице рассказали, что это все было неспроста — в квартире живет приведение. Юлианна охотно в это поверила, ведь упасть на ровном месте, так еще и головой вниз — возможно только с потусторонними силами.

«Потом мне рассказали, что в этой квартире живет приведение, и я абсолютно в это поверила, потому что я упала так, как будто бы мне кто-то подставил подножку. Вот просто на ровном месте головой вниз я не знаю, как можно было упасть», — заключила Караулова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, не все российские знаменитости приветствуют Хэллоуин. Для некоторых он является «не приемлемым».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX