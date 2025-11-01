«Я большая девочка»: Долина о том, как научилась справляться с негативом

Лариса Долина рассказала, почему важно научиться справляться с негативом

Народная артистка России Лариса Долина давно научилась справляться с негативом и не держать «большой камень» на душе. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».

Певица не считает себя злопамятной, поскольку ее память обладает уникальным свойством моментально забывать все плохое. По мнению артистки, от негатива надо обязательно избавляться, чтобы не думать об этом и не терзаться мыслями.

«Я научилась прощать все, даже предательство <…>. Я вот забываю моментально, я не злюсь, я убираю это из себя. Потому что, чем больше ты этот негатив в себе оставляешь, тем хуже тебе самой, а не тому человеку, на которого ты злишься. Это все остается здесь (в сердце — Прим. Ред.), от этого надо избавляться, это плохо», — поделилась народная артистка России.

Лариса Долина также добавила, что работа артистов предполагает наличие негатива, который всегда сопровождает их на творческом пути. Поэтому она научилась «сглаживать» внутри себя все плохие мысли и не держать в себе этот груз.

Кроме того, певица не обращается за помощью к психологам, предпочитая справляться с негативом самостоятельно. Она назвала себя «большой девочкой».

Церемония вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» состоялась в Москве на сцене «ВТБ Арена» 31 октября.

