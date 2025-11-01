ЕС давит на Боснию и Герцеговину из-за безвизового режима с Россией

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 95 0

Страна обладает природным потенциалом, который интересен россиянам.

Отменят ли безвизовый режим с Боснией и Герцеговиной

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Брюссель оказывает давление на Боснию и Герцеговину (БиГ), чтобы та отменила безвизовый режим с Россией. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на посольство РФ в Сараево.

«Во время процесса евроинтеграции БиГ наблюдается политизированный нажим Брюсселя на местные власти с требованием отказа от безвизового режима с Россией с целью соответствия так называемым европейским нормам. Полагаем, что такой шаг не отвечает целям развития конструктивных отношений между народами наших стран», — отметили в дипмиссии.

Сейчас граждане России могут находиться на территории страны без оформления визы не более 30 дней в течение 60 суток, считая от даты первого въезда. Такое положение вещей существует с 2013 года, когда Москва и Сараево заключили межправительственное соглашение.

В то же время в российском посольстве сообщили, что в случае изменений визовой политики со стороны Боснии и Герцеговины Москва отреагирует на это.

«Внимательно следим за ситуацией на этом направлении и, естественно, в случае радикальных изменений будем соответствующим образом реагировать», — подчеркнули в посольстве.

В то же время, по данным статистического агентства Боснии и Герцеговины, в 2024 году страну посетили 1,93 миллиона иностранцев, из которых россияне составили 1-2%. Уточняется, что отмена безвизового режима станет проблемой именно для граждан России, проживающих в соседней Черногории и Сербии, которые приезжают в Боснию и Герцеговину на два-три дня.

Уточняется, что Босния и Герцеговина обладает природным потенциалом, который, как считается, интересен для российских туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Черногория планирует ввести визы для российских туристов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака
5:35
Опасность на полках магазинов: какие продукты противопоказаны при гипертонии
5:14
Зонт рано убирать: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 1 ноября
4:52
Пхеньян назвал денуклеаризацию Корейского полуострова невозможной
4:31
Трамп заявил о проблемах с талонами питания для американцев
4:09
ЕС давит на Боснию и Герцеговину из-за безвизового режима с Россией

Сейчас читают

«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео