ЕС давит на Боснию и Герцеговину из-за безвизового режима с Россией

Брюссель оказывает давление на Боснию и Герцеговину (БиГ), чтобы та отменила безвизовый режим с Россией. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на посольство РФ в Сараево.

«Во время процесса евроинтеграции БиГ наблюдается политизированный нажим Брюсселя на местные власти с требованием отказа от безвизового режима с Россией с целью соответствия так называемым европейским нормам. Полагаем, что такой шаг не отвечает целям развития конструктивных отношений между народами наших стран», — отметили в дипмиссии.

Сейчас граждане России могут находиться на территории страны без оформления визы не более 30 дней в течение 60 суток, считая от даты первого въезда. Такое положение вещей существует с 2013 года, когда Москва и Сараево заключили межправительственное соглашение.

В то же время в российском посольстве сообщили, что в случае изменений визовой политики со стороны Боснии и Герцеговины Москва отреагирует на это.

«Внимательно следим за ситуацией на этом направлении и, естественно, в случае радикальных изменений будем соответствующим образом реагировать», — подчеркнули в посольстве.

В то же время, по данным статистического агентства Боснии и Герцеговины, в 2024 году страну посетили 1,93 миллиона иностранцев, из которых россияне составили 1-2%. Уточняется, что отмена безвизового режима станет проблемой именно для граждан России, проживающих в соседней Черногории и Сербии, которые приезжают в Боснию и Герцеговину на два-три дня.

Уточняется, что Босния и Герцеговина обладает природным потенциалом, который, как считается, интересен для российских туристов.

