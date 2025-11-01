Трамп заявил о проблемах с талонами питания для американцев

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 86 0

Из-за приостановки работы правительства федеральные выплаты по продовольственной программе не поступят вовремя.

Почему в США проблемы с талонами на питание

Фото: www.globallookpress.com/Richard B. Levine via www.imago-

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за продолжающегося шатдауна федеральное правительство не сможет своевременно выплатить гражданам талоны на питание. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Глава США обратился в суд с официальным запросом о разъяснении, каким образом администрация Белого дома может на законных основаниях продлить финансирование соответствующей программы поддержки. Президент выразил надежду на то, что судебные инстанции предоставят ответ в кратчайшие сроки, поскольку задержка выплат может затронуть миллионы американцев, зависящих от этой помощи.

Трамп подчеркнул, что даже если решение суда будет вынесено без промедления, выплаты все равно задержатся, поскольку штатам потребуется время, чтобы выделить необходимые средства из собственных бюджетов и организовать их распределение. По словам президента, эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку речь идет о базовых потребностях граждан, оказавшихся в трудном положении.

Ранее, писал 5-tv.ru, из-за шатдауна граждане США перестанут получать помощь для приобретения еды в рамках программы льготной покупки продуктов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

