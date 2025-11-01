Поляризация зарплат: кто в России зарабатывает меньше всех

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Эксперты рассказали, сколько платят в самых неприбыльных отраслях.

Кто в России зарабатывает меньше всех

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Кожевенная и швейная отрасли признаны самыми малооплачиваемыми в России

Сферами труда с самой низкой оплатой в РФ остаются кожевенная и швейная отрасли, а также сегмент отельного и ресторанного бизнеса, включая услуги кейтеринга. В среднем работающие в этих сферах получают от 41 до 54 тысяч рублей в месяц. Об этом Газета.ру сообщили в Государственном университете управления на основе данных Росстата.

Чуть лучше дела у работников образования и здравоохранения — они получают около 63 тысяч и 72 тысяч рублей в месяц соответственно, но это все еще ниже среднего уровня. Самые высокие же показатели — в нефтегазовой и финансовой отраслях. Средний размер зарплаты у трудящихся в этих сегментах специалистов — 206-218 тысяч рублей в месяц.

Эксперты отметили, что на основе результатов исследования можно говорить о поляризации зарплат в России и нарастании кадрового дефицита в социально важных сферах. В этих условиях государство стремится обновить системы оплаты труда бюджетников и повысить производительность работы в трудоемких отраслях. Принимаемые правительством меры направлены на то, чтобы со временем сократить разрыв зарплат в различных профессиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутаты Госдумы предложили повысить минимальный размер оплаты труда до 45 тысяч рублей с 1 января 2026 года.


