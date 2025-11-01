Ученые нашли на дне океана 30 тысяч необычных видов существ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 86 0

Экспедиция изучила три глубоководных желоба и их обитателей.

Кто живет на дне океана

Фото: 5-tv.ru

Biogeography: в Японии нашли на дне океана 30 тысяч видов существ

Японская научная экспедиция «Огненное кольцо» исследовала самую глубокую часть морского дна и обнаружила почти 30 тысяч доселе неизвестных науке организмов. В журнале Biogeography опубликовали соответствующее исследование. Глубоководные аппараты с экипажами погрузились на 6939-9775 метров в три впадины: Японский желоб, Рюкю и Идзу-Огасавара, чтобы исследовать фауну хадальной зоны — наиболее углубленной части океана.

Натуралисты зарегистрировали множество организмов, обитающих в глубоководном грунте и особенности их естественной среды. По мнению ученых, эти виды поселились в желобах, найдя здесь источник питательных веществ.

При этом разнообразие обитателей трех впадин связали с тем, что каждая из них обладает своими сейсмическими особенностями. Землетрясения и оползни создали уникальный рельеф, повлиявший на тип и численность обитающих в каждом из трех желобов биологических видов.

В частности, в ходе наблюдений специалисты обнаружили на глубине 9100 метров целый луг морских лилий, а также стаи глубоководных огурцов на глубине 7500 метров.

«Эта работа представляет собой одно из самых подробных на сегодняшний день исследований биоразнообразия в хадальной зоне», — отметил ведущий автор исследования Дениз Суонборн.

Ранее 5-tv.ru писал, что уровень воды в Каспийском море достиг рекордно низкой отметки.

