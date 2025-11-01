Скандальный священник Александр Чернейкин скончался в Новосибирске

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 72 0

Игумен-расстрига прославился конфликтом с РПЦ и дракой с бизнесменом.

Что случилось со священником Чернейкиным

Фото: Кухмарь Кирилл/ТАСС

В Новосибирске на 55-м году жизни умер скандальный священник Александр Чернейкин. Об этом со ссылкой на Апостольскую православную церковь сообщило издание VN.ru.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера в Новосибирске скоропостижно скончался епископ Феодосий», — сообщили журналистам в Апостольской православной церкви.

До 2014 года Чернейкин был служителем Каинской епархии РПЦ в Новосибирске, находился на должности настоятеля мужского монастыря, носил имя Феодосий. Он помогал наркозависимым, воцерковлял и наставлял.

При этом у РПЦ было множество претензий к Чернейкину из-за «слишком свободных» взглядов и участия в политической и коммерческой деятельности. В соответствии с изданным 20 июня 2012 года указом, экс-игумену запретили носить монашеские одежды и крест, но он продолжил это делать. В 2015-м его лишили сана, после чего он перешел в Апостольскую православную церковь.

Священник стал скандальной фигурой после драки у ТРЦ «Галерея» в апреле 2016 года. Они с братом остановились на дороге из-за поломки двигателя машины, чем помешали проехать местному предпринимателю Вадиму Мальцеву.

Завязался конфликт, попавший на видео — бизнесмен получил несколько ударов нательным крестом. Сам Мальцев, по словам Чернейкина, был вооружен отверткой, из-за чего отцу Феодосию пришлось защищать брата. Вдобавок он приложил оппонента о железную ограду.

Ситуацию освещали в телепередаче Андрея Малахова на федеральном канале. РПЦ прокомментировала поведение Чернейкина, еще раз публично обвинив его в антицерковной и антиобщественной деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 58-м году жизни скончался композитор и музыкант-виртуоз Игорь Есипович.

