Развеют над Черным морем: актера Романа Попова кремируют

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер 28 октября.

Актера Романа Попова кремируют.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актера Романа Попова кремируют

Актера Романа Попова кремируют. Об этом сообщил друг артиста, шоумен Оганес Григорян, в беседе с РИА Новости.

По его словам, Попов желал, чтобы его прах развеяли над Черным морем.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов умер 28 октября в 13:15 по московскому времени, ему было 40 лет. Артист боролся с рецидивом рака головного мозга, впервые диагностированным еще в 2018 году. Тогда врачам удалось добиться ремиссии, однако весной этого года болезнь вернулась и развивалась стремительно.

Ранее 5-tv.ru писал про последние дни жизни актера Романа Попова. Для миллионов зрителей он навсегда останется следователем Мухичем из «Полицейского с Рублевки», человеком с доброй улыбкой и узнаваемой картавостью.

Коллеги тепло вспоминали об артисте. Актер Александр Петров назвал его смелым и талантливым, Софья Каштанова вспомнила, что Роман был очень эрудированным и интересующимся человеком, потрясающе пел. Актриса добавила, что ей будет не хватать Попова.

