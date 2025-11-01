Финал близок: дело Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, направлено в суд

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Ее задержали 7 марта в аэропорту Сочи после прилета из Дубая.

Дело блогера Александры Митрошиной передано в суд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Дело блогера Александры Митрошиной передали в суд

Дело блогера Александры Митрошиной, которую обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере, направлено в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации (СК РФ).

«На первоначальном этапе расследования уголовного дела обвиняемая Митрошина признала вину в совершении инкриминируемого преступления, однако в последующем изменила свою позицию, признавшись частично в совершении вышеописанного преступления», — говорится в официальном заявлении ведомства.

По версии СК РФ, с 2020 по 2022 год Александра Митрошина, являясь индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную схему налогообложения. В результате этого блогер смогла получить свыше 127 миллионов рублей. Часть денег она потратила на покупку недвижимости в Москве.

Александру Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи после прилета из Дубая, где та жила на протяжении трех последних лет. С тех пор, пока шло следствие, интернет-звезда находилась под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд приговорил Валерию Федякину, более известную как Битмама, к семи годам колонии. Ее признали виновной по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

