«Большой друг»: актриса Ирина Темечева назвала Романа Попова самым светлым человеком

Дарья Бруданова
Артист всегда мог подобрать слова, чтобы утешить коллег.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Актриса Ирина Темечева пришла проститься с Романом Поповым

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов был большим другом. Об этом 5-tv.ru рассказала актриса Ирина Темечева, которая пришла проститься с коллегой.

«Он был большим другом. Мы с ним из одного города (Йошкар-Ола. — Прим.ред). Человек, которого я очень люблю и буду любить», — сказала Елена Темечева.

Последний раз актриса лично виделась с Поповым год назад. Это было на фестивале в Йошкар-Оле. После этого они поддерживали связь по телефону. Актеры общались до последнего.

«Рома даже в самые сложные моменты был очень светлым. Он всегда говорил как-то по-доброму. Мне кажется, это самый светлый человек из всех, кого я знаю», — отметила актриса, добавив, что Попов умел по-настоящему радоваться жизни.

Темечева вспомнила: даже когда она находилась в каком-то эмоциональном раздрае, Роман всегда умел подобрать нужные слова и приободрить ее.

Еще Ирина Темечева рассказала, что практически перед самой смертью Попова, она созванивалась с ним. По ее словам, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» до последнего верил в чудо. Он даже не смел думать о том, чтобы оставить жену и детей.

Роман Попов ушел из жизни 28 октября в 13:15 по московскому времени. Актеру было всего 40 лет. Он боролся с рецидивом рака головного мозга, который врачи впервые диагностировали у мужчины в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Романа Попова кремируют. Артист желал, чтобы его прах развеяли над Черным морем.

