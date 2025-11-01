Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым

Тело актера кремируют, а прах развеют над Черным морем. Такова была его воля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Гроб с телом Романа Попова вынесли из траурного зала ЦКБ

Родные и близкие проводили актера Романа Попова, известного по роли следователя «Мухича» в сериале «Полицейский с Рублевки», в последний путь. Кадры с места передает корреспондент 5-tv.ru.

Церемония прощания состоялась в субботу, 1 ноября. Панихида прошла в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве. Увидеть «Мухича» в последний раз пришли его родственники, поклонники и коллеги. В их числе актриса Ирина Темечева, шоумен Гарик Харламов и актер Олег Верещагин.

После того, как церемония завершилась гроб с телом Романа Попова, вынесли из больницы на улицу. Согласно воле артиста, его кремируют. Прах родные развеют над Черным морем.

Роман Попов ушел из жизни 28 октября. Его сердце перестало биться в 13:15 по московскому времени. Актеру было всего 40 лет. Он боролся с рецидивом рака головного мозга, который врачи впервые диагностировали у мужчины в 2018 году. Семь лет назад онкологам удалось добиться ремиссии у Попова. Однако этой весной болезнь вернулась.

Ранее 5-tv.ru писал, какие фильмы выйдут с Романом Поповым выйдут посмертно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

