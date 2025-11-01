Мужчина сломал позвоночник в трех местах и продолжил пробежку

Дарья Орлова
Житель британской столицы обратился к врачам только спустя недели после того, как получил серьезную травму.

Житель Лондона Дерек Уилкс во время пробежки получил серьезную травму спины, но продолжил занятие, решив, что причиной боли стал обычный спазм. Позднее выяснилось, что мужчина сломал позвоночник сразу в трех местах. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказал Уилкс, боль не проходила даже после приема обезболивающих, а облегчения не наступило и через две недели. Тогда он обратился за помощью к врачу, который выписал ему другое лечение и отпустил домой.

Только через три месяца мужчине сделали МРТ, которое показало переломы трех позвонков. Сначала медики заподозрили онкологию, однако дальнейшее обследование выявило остеопороз. По словам британца, врачи были удивлены таким диагнозом, ведь болезнь традиционно считается женской.

Уилкс уточнил, что в его случае заболевание связано с наследственностью. Среди его родственниц многие страдали остеопорозом, и, как выяснилось, генетическая предрасположенность передалась ему.

Сейчас мужчина проходит лечение, принимает препараты и витамины. От пробежек ему пришлось отказаться, зато он переключился на тренировки, направленные на укрепление мышц и поддержание равновесия.

