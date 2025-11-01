«Не хочу заплесневеть»: Пресняков поддержал «фишки» молодежи в музыке

Владимир Пресняков поддержал «фишки» молодежи в музыке

Певец Владимир Пресняков-младший записал новый альбом в молодежном тоне. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

Артист признался, что ему очень интересно работать с молодым поколением юных музыкантов.

«Я не хочу заплесневеть на том уровне. Мне всегда нравится двигаться вперед. Если вы послушаете мой новый альбом, он как раз такой, молодежной тематикой что ли. Он про любовь, но звучит по-другому», — говорит Пресняков.

Пресняков-младший признался, что многие сверстники не понимают его желания следить за трендами, но ему от этого только радостно.

«Я так и хотел, чтобы его услышали и полюбили все», — сказал артист.

