«Физический труд может стать шоком»: какую работу рэпер P. Diddy получил в тюрьме

Мария Гоманюк
В начале октября музыканта признали виновным по делу об организации проституции и приговорили к 50 месяцам тюрьмы.

Кем рэпер Пи Диди работает в тюрьме

Фото: www.globallookpress.com/Ian West

TMZ: Рэпер P. Diddy получил работу в тюремной прачечной

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, обвиненный в торговле людьми, получил работу в тюремной прачечной. Об этом стало известно из сообщения портала TMZ.

«Он уже получил тюремную работу <…> работает в прачечной», — отметили в источнике.

В распоряжение издания поступил снимок, сделанный в первый раз с момента задержания исполнителя. На нем 55-летний рэпер в оранжевой шапке и темно-синей пуховой куртке, а его борода поседела.

До этого сообщалось, что рэпера P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за организацию проституции. Для музыканта запросили 11 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч долларов по делу о сексуальных преступлениях в конце сентября. Сам исполнитель обратился к президенту США Дональду Трампу с прошением о помиловании в начале октября.

Шон Комбс сидит в нью-йоркской тюрьме Metropolitan Detention Center. Он находится в местах лишения свободы год, который зачтут в общий срок. Представители исполнителя пытались добиться его перевода в аналогичное учреждение, расположенное в Нью-Джерси, в котором есть программа по борьбе с зависимостями. Однако это оказалось безуспешным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше срока.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

«Физический труд может стать шоком»: какую работу рэпер P. Diddy получил в тюрьме
