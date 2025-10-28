Рэпер P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше срока

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Артист и продюсер отбывает срок уже год. Его обвиняли в рэкете, организации секс-вечеринок с наркотиками и торговле людьми, но не все преступления удалось доказать.

Кто поможет рэперу P. Diddy выйти из тюрьмы раньше срока

Фото: www.globallookpress.com/Ian West

Daily Mail: Рэпер P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше срока — 8 мая 2028 года

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, может выйти на свободу до завершения 50-месячного тюремного срока, а именно 8 мая 2028 года. Об этом сообщается в материале Daily Mail.

На помощь ему придет закон «Первый шаг», направленный на реабилитацию федеральных заключенных, главным условием которого является примерное поведение, соблюдение режима, отсутствие дисциплинарных взысканий. В результате, если обстоятельства сложатся в пользу артиста, он отсидит 85% положенного времени заключения.

Комбс отбывает свое наказание в нью-йоркской тюрьме Metropolitan Detention Center. За решеткой он находится уже год, который будет зачтен в его общий срок. Представители исполнителя добивались его перевода в аналогичное учреждение в Нью-Джерси, в котором действует программа борьбы с зависимостями, но безуспешно.

P. Diddy — один из самых влиятельных представителей музыкальной индустрии, чей пик пришелся на нулевые. Темное прошлое настигло его лишь в 2024-м, когда в сеть утекло видео, на котором он избивает певицу Кэсси Вентуру в отеле. Позже стали известны и другие моменты биографии рэпера, еще более ужасающие.

Так, артиста обвинили в организации секс-вечеринок, торговле людьми и связях с наркобизнесом. Проблемы появились и у знаменитостей, бывавших на этих «белых» вечеринках, друзей и коллег Шона Комбса, но их потери связаны с репутацией. А самого организатора назвали рэкетиром и вымогателем, виновником сексуальной эксплуатации.

Обвинение добилось срока не по всем заявленным статьям. P. Diddy в зале суда попросил прощения у Кэсси Вентуры, а потом отправился за решетку. Ранее 5-tv.ru сообщал, что там на рэпера было совершено нападение — его едва не зарезали. Кроме того, 5-tv.ru выяснял, действительно ли президент США Дональд Трамп может помиловать Комбса гораздо раньше мая 2028-го.

Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

