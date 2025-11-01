Атомная подводная лодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске

Атомную подводную лодку «Хабаровск» спустили на воду в Северодвинске. Об этом стало известно из сообщения Минобороны России в Telegram-канале.

«Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», — сказал министр обороны России Андрей Белоусов в ходе торжественной церемонии.

Подлодка «Хабаровск» являете носителем подводного оружия и роботизированных средств. В источнике отметили, что объект позволит с успехом решать задачи для защиты интересов России в Мировом океане.

В торжественной церемонии вывода из эллинга атомной подводной лодки приняли участие главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков, а также гендиректор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявлял, что страна обеспечит свою безопасность во всех районах мирового океана.

