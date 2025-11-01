Россия готова к диалогу по статусу Приднестровья

Россия открыта к обсуждению вопросов, связанных со статусом Приднестровья, и не видит для этого никаких особых преград. Об этом сообщил посол РФ в Молдавии Олег Озеров в беседе с 5-tv.ru.

Дипломат считает, что к этой проблеме необходимо отнестись со всей серьезностью, а не пробовать решить ее с «наскока».

«Я здесь читаю различные Telegram-каналы, которые говорят, что формат „5+2“ умирает, он не дееспособен, уже все развалилось… Дело в том, что формат, который сегодня существует… сложился в течение последних 33 лет… С 1992 года, когда появился сам приднестровский конфликт, и здесь важен вопрос его генезиса», — отметил Озеров.

По словам Озерова, причиной конфликта стали попытки геноцида русскоязычного населения Приднестровья, которые были пресечены Россией. РФ выступает гарантом и посредником, предотвращая дальнейшие акты насилия в отношении русскоязычных жителей на левобережье Днестра.

«Что касается России, то она открыта к диалогу, и у нас нет никаких в этом смысле ограничений. Наоборот, мы как раз готовы к тому, чтобы обсуждать вопросы, связанные со статусом Приднестровья», — подчеркнул дипломат, указав, что проблема Приднестровья носит политический характер.

Поэтому, перед тем как озвучивать инициативы, которые отличаются от формата «5+2», Москва советует премьер-министру Молдавии Александру Мунтяну изучить существующие документы и рассмотреть пути возобновления диалога в рамках уже существующего формата.

Как отметил посол РФ в Молдавии, речь здесь идет об особом статусе Приднестровья, который бы служил гарантией прав русскоязычного населения.

«Схожая ситуация была в Донбассе, и игнорирование властями Украины этой проблемы привело вот к тому, что мы видим сейчас. Нам бы, конечно, не хотелось повторения этой трагедии здесь, и поэтому мы открыты к тому, чтобы решать эту проблему дипломатическим путем», — сказал Олег Озеров.

