В Москве суд приговорил художника к 1,5 годам колонии за убийство кота

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Обвиняемый все снимал на видео.

Какое наказание получил художник из Москвы за убийство кота

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Стрит-арт художник Иван Лебедев получил полтора года колонии за убийство своего кота, которое он заснял на видео. Об этом сообщает агентство РИА Новости, журналисты которого ознакомились с материалами дела.

«Признать Лебедева Ивана Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях“) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отмечается в публикации.

Уточняется, что Лебедев открыл окно в своей квартире на четвертом этаже и выкинул кота на улицу. Кроме того, живодер снимал все происходящее на телефон. Позднее видео он опубликовал в своем Telegram-канале. В результате падения кот получил серьезные травмы, которые и послужили причиной смерти.

Подчеркивается, что Лебедев признал свою вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел такие смягчающие обстоятельства, как положительные характеристики от соседей, участкового и работодателя, а также тот факт, что Лебедев ухаживает за больной матерью и активное содействие следствию.

Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Отмечается, что против Лебедева возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз по статье об изнасиловании несовершеннолетней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии общего режима.

