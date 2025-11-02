Sky News: в Британии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Великобритании. Девять из десяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило Sky News.

«Предполагается, что мужчина с большим ножом был обезврежен полицией с помощью электрошокера после того, как устроил кровавую бойню в скоростном поезде, когда тот отправился с близлежащей станции Питерборо», — отмечается в публикации.

Британская транспортная полиция сообщила, что двое подозреваемых были арестованы.

По словам свидетелей, инцидент произошел через десять минут после отправления поезда из Питерборо. Люди прятались от нападавших в туалетах. Один из свидетелей заметил, что полиция применила электрошокер к одному из нападавших, прежде чем арестовать его.

Кроме того, Sky News сообщил, что полиция объявила план «Платон», используемый при терактах, однако потом он был отменен.

На произошедшее уже отреагировали многие британские политики. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что инцидент вызывает «глубокую обеспокоенность».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Великобритании были задержаны две сестры, занимавшиеся продажей наркотиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.