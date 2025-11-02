Реинкарнация комиссара Мегрэ: кем оказался детектив с фото у ограбленного Лувра

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 11 0

На снимке молодой человек одет в костюм тройку и фетровую шляпу.

Кем является детектив с фото у ограбленного Лувра

Фото: Reuters/Abdul Saboor

Der Spiegel: детективом с фото у ограбленного Лувра оказался 15-летний школьник

Парнем в шляпе и костюме-тройке с завирусившейся в сети фотографии, сделанной после ограбления Лувра, оказался 15-летний французский школьник Педро Элиас Гарсон Дельво. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

«Гарсон Дельво изображен в фетровой шляпе, плаще, тройке и с клетчатым зонтиком с деревянной ручкой. В этом экстравагантном образе француз выглядит так, как будто он только что вышел из фильма нуар 1940-х годов — и похож на классического детектива», — отмечается в материале.

Уточняется, что некоторые пользователи сети приняли школьника за детектива, который ведет свое расследование по делу об ограблении Лувра. Однако на самом деле все было гораздо проще. В тот день школьник просто хотел посетить музей со своей матерью Фелисите Гарсон Дельво, которая на снимке стоит за сыном в красном плаще. Известно, что они оказались на месте происшествия через два часа после ограбления и женщина хотела узнать у полицейских, что случилось.

По словам матери школьника, Педро выглядит на фотографии значительно старше своего возраста из-за шляпы. К тому же она рассказала, что ее сын любит наряжаться.

Кроме того, люди, запечатленные на снимке, признались, что много смеялись после того, как узнали от друзей о том, за кого приняли школьника.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Злоумышленники проникли в Галерею Аполлона, где хранились королевские драгоценности. Всего похитили восемь предметов. В то же время вскоре после инцидента недалеко от музея обнаружили корону супруги Наполеона III императрицы Евгении. Французские власти задействовали в расследовании более ста следователей и криминалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что костюм грабителей Лувра стал популярным нарядом на Хэллоуин.

