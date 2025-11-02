Огонь и сила: восемь из десяти россиян гордятся тем, что являются гражданами РФ

ВЦИОМ: восемь из десяти россиян гордятся своим гражданством

Восемь из десяти россиян гордятся тем, что являются гражданами России. Это следует из приуроченного ко Дню народного единства исследования аналитического центра ВЦИОМ, .

«Гражданская идентичность — не только прочный фундамент субъективного самоопределения, но и особый предмет гордости: восемь из десяти россиян в разной степени гордятся тем, что являются гражданами России», — отмечается в материале.

Специалисты ВЦИОМ уточнили, что чувство принадлежности к своей стране и народу лежит в основе самосознания россиян. К тому же в публикации подчеркивается, что именно гражданство для жителей России стоит выше других оснований для идентичности: гендера, поколения, профессии и этнической принадлежности. Сотрудники центра назвали гражданство общим знаменателем для всего общества.

К тому же, согласно результатам опроса, российское общество воспринимает многонациональность как неоспоримое преимущество, которое делает страну сильнее.

Кроме того, по мнению социологов, специальная военная операция на Украине помогла российскому обществу консолидироваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 90% россиян выразили гордость за страну и ее достижения.

