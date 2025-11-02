Огонь и сила: восемь из десяти россиян гордятся тем, что являются гражданами РФ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 50 0

Российское общество воспринимает многонациональность как неоспоримое преимущество.

Сколько россиян гордятся тем, что являются гражданами РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВЦИОМ: восемь из десяти россиян гордятся своим гражданством

Восемь из десяти россиян гордятся тем, что являются гражданами России. Это следует из приуроченного ко Дню народного единства исследования аналитического центра ВЦИОМ, .

«Гражданская идентичность — не только прочный фундамент субъективного самоопределения, но и особый предмет гордости: восемь из десяти россиян в разной степени гордятся тем, что являются гражданами России», — отмечается в материале.

Специалисты ВЦИОМ уточнили, что чувство принадлежности к своей стране и народу лежит в основе самосознания россиян. К тому же в публикации подчеркивается, что именно гражданство для жителей России стоит выше других оснований для идентичности: гендера, поколения, профессии и этнической принадлежности. Сотрудники центра назвали гражданство общим знаменателем для всего общества.

К тому же, согласно результатам опроса, российское общество воспринимает многонациональность как неоспоримое преимущество, которое делает страну сильнее.

Кроме того, по мнению социологов, специальная военная операция на Украине помогла российскому обществу консолидироваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 90% россиян выразили гордость за страну и ее достижения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:52
Западные дипломаты пришли на поклон преступникам под видом «жертв репрессий»
3:31
Удар по бандам или геноцид бедняков: полиция в Бразилии провела крупнейший рейд
3:12
Огонь и сила: восемь из десяти россиян гордятся тем, что являются гражданами РФ
2:53
Как королева-мать Сирикит изменила образ Таиланда
2:34
«Картина салом»: Захарова коротко описала фото со встречи Зеленского и военных
2:15
Реинкарнация комиссара Мегрэ: кем оказался детектив с фото у ограбленного Лувра

Сейчас читают

«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео