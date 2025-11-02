Глава Пентагона Хегсет заявил о готовности к боевым действиям против Нигерии

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Пентагон готов вмешаться, если нигерийские власти не примут необходимых мер по защите своих граждан.

Пентагон: США готовы к боевым действиям против Нигерии

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что министерство войны США готовится к возможным действиям в отношении Нигерии на фоне недавнего указа президента Дональда Трампа и выдвинутых против африканской страны обвинений.

«Убийства невинных христиан в Нигерии — и где-либо еще — должны немедленно прекратиться», — написал министр в аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Он добавил, что военное ведомство готово вмешаться, если нигерийские власти не примут необходимых мер по защите своих граждан.

«Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — подчеркнул Хегсет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Трамп приказал Пентагону готовить меры против исламских радикалов в Нигерии за убийства христианского населения и допустил вторжение в страну. Кроме того, он пригрозил властям страны прекращением помощи и сотрудничества с США.

