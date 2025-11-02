Еще в семи аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Еще в семи российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры ввели в аэропортах Самары (в 01:00), Казани, Ульяновска (Баратеевка), Оренбурга (в 03:42), Бугульмы, Нижнекамска (в 04:09), а также Уфы (в 05:01).

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — написал представитель ведомства.

Ранее сегодня аналогичные меры вводили еще в шести аэропортах — Краснодара, Сочи, Геленджика, Волгограда, Саратова и Пензы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, обломки украинского дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе. Также пострадали здания и инфраструктура терминала. При падении обломков в порту Туапсе начался пожар.

