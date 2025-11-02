Дети бойцов СВО могут бесплатно посещать более 500 кружков на севере Москвы

Среди основных направлений — бальные танцы, живопись, акробатика.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Более 500 бесплатных кружков и секций проводят для детей участников специальной военной операции (СВО) в Северном административном округе (САО) Москвы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
В числе основных направлений, которые доступны желающим, — бальные танцы, живопись, акробатика и многие другие.
Единоборства и приобщение к искусству
Так, детский центр «Фантазия» в районе Аэропорт (Шебашевский проезд, дом 5) проводит секции карате и тхэквондо, а также уроки музыкальной грамотности и фортепиано. Уточнить информацию можно по адресу: улица Усиевича, дом 23.
В центре культуры «Хорошевский» есть широкий выбор программ для развития. Дети здесь занимаются вокалом, хореографией, живописью и шахматами.
Сценическому искусству бесплатно обучают ребят в театральной студии «Маленький принц». Для детей работает семейный клуб «Любознательный малыш», где готовят к школе. Получить дополнительную информацию можно по адресу: Хорошевское шоссе, дом 84, корпус 3.
Развитие пластичности
Филиал студии танца Аллы Духовой «Тодес» в районе Восточное Дегунино проводит тренировки по растяжке и акробатике. Для участия на льготной основе нужно обратиться по адресу: улица Дубнинская, дом 6а (2-й этаж). Необходима справка члена семьи участника СВО.
Объединение культурных и досуговых центров САО предлагает 480 кружков и секций, среди которых капоэйра, цирковое искусство, бальные и современные танцы, бисероплетение, декупаж, английский язык и робототехника. Полный перечень занятий доступен на сайте организации.
Праздничные инициативы
Помимо этого, для детей участников спецоперации проводят благотворительные акции. По инициативе «Собери ребенка в школу» 417 учащихся к 1 сентября забрали наборы школьных и канцелярских принадлежностей и спортивную форму.
К Новому году для семей участников СВО подготовили подарки и приглашения на мероприятия. Для их получения следует обратиться в управу своего района.
Ранее, писал 5-tv.ru, Собянин рассказал, как проект «Давай дружить!» помогает исполнять детские мечты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
87%
Нашли ошибку?