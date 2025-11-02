Дети бойцов СВО могут бесплатно посещать более 500 кружков на севере Москвы

Более 500 бесплатных кружков и секций проводят для детей участников специальной военной операции (СВО) в Северном административном округе (САО) Москвы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В числе основных направлений, которые доступны желающим, — бальные танцы, живопись, акробатика и многие другие.

Единоборства и приобщение к искусству

Так, детский центр «Фантазия» в районе Аэропорт (Шебашевский проезд, дом 5) проводит секции карате и тхэквондо, а также уроки музыкальной грамотности и фортепиано. Уточнить информацию можно по адресу: улица Усиевича, дом 23.

В центре культуры «Хорошевский» есть широкий выбор программ для развития. Дети здесь занимаются вокалом, хореографией, живописью и шахматами.

Сценическому искусству бесплатно обучают ребят в театральной студии «Маленький принц». Для детей работает семейный клуб «Любознательный малыш», где готовят к школе. Получить дополнительную информацию можно по адресу: Хорошевское шоссе, дом 84, корпус 3.

Развитие пластичности

Филиал студии танца Аллы Духовой «Тодес» в районе Восточное Дегунино проводит тренировки по растяжке и акробатике. Для участия на льготной основе нужно обратиться по адресу: улица Дубнинская, дом 6а (2-й этаж). Необходима справка члена семьи участника СВО.

Объединение культурных и досуговых центров САО предлагает 480 кружков и секций, среди которых капоэйра, цирковое искусство, бальные и современные танцы, бисероплетение, декупаж, английский язык и робототехника. Полный перечень занятий доступен на сайте организации.

Праздничные инициативы

Помимо этого, для детей участников спецоперации проводят благотворительные акции. По инициативе «Собери ребенка в школу» 417 учащихся к 1 сентября забрали наборы школьных и канцелярских принадлежностей и спортивную форму.

К Новому году для семей участников СВО подготовили подарки и приглашения на мероприятия. Для их получения следует обратиться в управу своего района.

