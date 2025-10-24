Собянин: проект «Давай дружить!» помогает исполнять детские мечты

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

Социальная инициатива дает ребятам в трудной жизненной ситуации реализовать свои таланты и построить карьеру.

Как в Москве помогают сиротам и детям в трудной ситуации

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!» празднует свое пятилетие. Эта инициатива создана, чтобы сироты и дети в трудной жизненной ситуации могли выбрать профессию и построить свою карьеру.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX, что проект исполняет детские желания, проводит программы наставничества, а также имеет партнерскую программу для предпринимателей Москвы.

«Москвариум», Московский зоопарк, завод «Москвич», футбольный клуб «Спартак» и другие организации уже присоединились к инициативе, отметил глава города.

Посредством проекта многие дети обрели уверенность в своем будущем и получили возможность не только мечтать, но и воплощать мечты в жизнь. Например, девочку Варю из семейного центра «Согласие» познакомили с двукратной олимпийской чемпионкой Софьей Великой. А Насте из центра для детей-сирот, учащейся в Киноколледже № 40 «Московская международная киношкола» устроили мастер-класс от актера Сергея Бурунова. Эти и многие другие дети получают возможность реализовать свои таланты благодаря проекту «Давай ДруЖИТЬ!».

«Давай ДруЖИТЬ!» стал настоящим символом добрых дел Москвы», — подчеркнул мэр.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сентябре 2025 года в восьми административных округах Москвы возвели 18 новостроек по программе реновации.  

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:37
Фотографировала своих жертв: няня много лет насиловала своих подопечных
23:21
Что видят люди, когда умирают? Раскрыта тайна околосмертных переживаний
23:10
В Краснодаре мужчина превратил жизнь экс-супруги в кошмар наяву из-за квартиры
23:00
Монстр был Богом: мужчина много лет насиловал своих детей, а затем жестоко убил их
22:54
Бессент: санкции против Густаво Петро связаны с производством наркотиков в Колумбии
22:46
Все драгоценности из Лувра перемещены в подземное хранилище Банка Франции

Сейчас читают

Суд вынес приговор жительнице Челябинска за убийство рэпера ТрикоПюшона
Россияне застряли на высоте 7460 метров на горе Манаслу в Непале
«Ты — муха»: Никита Михалков привел яркую метафору о жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео