Собянин: проект «Давай дружить!» помогает исполнять детские мечты

Социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!» празднует свое пятилетие. Эта инициатива создана, чтобы сироты и дети в трудной жизненной ситуации могли выбрать профессию и построить свою карьеру.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX, что проект исполняет детские желания, проводит программы наставничества, а также имеет партнерскую программу для предпринимателей Москвы.

«Москвариум», Московский зоопарк, завод «Москвич», футбольный клуб «Спартак» и другие организации уже присоединились к инициативе, отметил глава города.

Посредством проекта многие дети обрели уверенность в своем будущем и получили возможность не только мечтать, но и воплощать мечты в жизнь. Например, девочку Варю из семейного центра «Согласие» познакомили с двукратной олимпийской чемпионкой Софьей Великой. А Насте из центра для детей-сирот, учащейся в Киноколледже № 40 «Московская международная киношкола» устроили мастер-класс от актера Сергея Бурунова. Эти и многие другие дети получают возможность реализовать свои таланты благодаря проекту «Давай ДруЖИТЬ!».

«Давай ДруЖИТЬ!» стал настоящим символом добрых дел Москвы», — подчеркнул мэр.

