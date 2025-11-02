В Москве кабина лифта с женщиной внутри сорвалась с 13 этажа

В Москве, в доме на улице Обручева, кабина лифта с женщиной, которая находилась внутри, рухнула с 13 этажа. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Соседи утверждают, что лифт стремительно падал вниз, а его тормозная система сработала лишь на уровне пятого этажа.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Они экстренно госпитализировали пострадавшую пассажирку в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По предварительным данным, виной всему стало нарушение правил эксплуатации подъемного механизма. Дело в том, что в одной из квартир дома в настоящее время идет ремонт, и рабочие перевозили в лифте грузы, значительно превышающие допустимый вес.

