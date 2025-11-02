«Обозвал меня»: хозяйка собаки о встрече с бросившим ее питомца об стену мужчиной в Петербурге

Девушка не хотела заходить в здание с подозрительным гражданином.

Житель Петербурга, который бросил собаку об стену, до того обозвал ее хозяйку

Мужчина, который бросил собаку об стену подъезда в Петербурге, начал проявлять агрессию еще до своего аморального поступка. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала несовершеннолетняя хозяйка собаки Александра.

По ее словам, с выпившим гражданином девушка столкнулась перед подъездом многоквартирного дома. Она не хотела идти в здание вместе с ним, однако тот тоже не спешил.

«Возвращалась с прогулки с собакой и увидела мужика, который был в выпившем состоянии. Я решила подождать пока он пройдет домой. Но за секунд 15 он так и не успел зайти, и я решила все-таки пойти с ним», — пояснила Александра.

В дальнейшем, как отметила собеседница, мужчина придержал ей дверь, но после повел себя неадекватно.

«Собака моментально побежала вперед, но я успела ее оттянуть назад. Мужчина увидел это, открыл двери, пропустил меня. Я сказала: „Спасибо“, на что он обозвал меня. Я решила не влезать в скандал и сделала вид, что ничего не услышала», — рассказала она.

В лифте вместе с ним девушка тоже не хотела ехать, поэтому ждала. Тогда мужчина начал угрожать подростку. В его словах косвенно упоминалась расправа над животным.

«Когда поднялась, я не хотела с ним ехать в лифте, поэтому пошла к лестнице. Он остановил меня и сказал, что нужно следить за собакой, иначе она не доживет до квартиры», — вспомнила хозяйка питомца.

Затем мужчина напал на собаку.

«После он взял ее и кинул в ящики. В это время выходила девушка из лифта, которая остановила его и спросила, из какой он квартиры. Он сказал и просто ушел в лифт, уехал наверх», — добавила Александра.

Девушка пояснила, что в данный момент с собакой все хорошо, однако она пережила сильный стресс.

«Я даже ничего не успела сделать, так как это все произошло очень быстро», — заключила собеседница.

Ранее, писал 5-tv.ru, пьяный мужчина кинул собаку об стену подъезда в Петербурге.

