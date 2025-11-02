Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 324 0

Документ был утвержден в Хельсинки в 1972 году.

Почему Россия прекратила энергосоглашение с Финляндией

Фото: www.globallookpress.com/Michael Nitzschke

Россия завершила действие энергетического соглашения с Финляндией по реке Вуокса. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правовых актов.

Помимо этого, глава российского правительства поручил Министерству иностранных дел РФ сообщить Финляндии, что в результате одностороннего отказа Хельсинки приобретать российскую электроэнергию с 4 апреля 2022 года, Москва не обязана продолжать поставки компенсационной энергии для них по договору.

Известно, что река Вуокса, устье которой расположено в Ладожском озере, проходит как по территории России, так и Финляндии. Кроме того, на ней расположены четыре гидроэлектростанции— две в Ленобласти и две — в Финляндии.

Еще в 1964 году Советский Союз и его северный сосед подписали соглашение и создали комиссию по использованию пограничных водных систем. Соглашения же по обеспечению работы гидроэлектростанций были подписаны в 1972 и 1989 годах.

Ранее, 5-tv.ru писал, что Финляндия может столкнуться с кризисом в ресторанной сфере из-за разрыва отношений с РФ. По данным местных СМИ, трудности в ресторанной сфере начались еще в период самоизоляции населения в период пандемии COVID-19. Также причиной нарастающего кризиса послужило общее обнищание жителей Финляндии и инфляция, которая составляла минимум семь процентов.

Финские шеф-повара называют текущую ситуацию в ресторанной сфере «глубокой ямой».

Россия аннулировала энергетическое соглашение с Финляндией по реке Вуокса
