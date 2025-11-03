В центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Эпицентр залегал на глубине 10 км недалеко от города Мазари-Шариф.

В центральной части Афганистана произошло землетрясение

Фото: © РИА Новости/Игорь Носов

EMSC: в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в центральной части Афганистана. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 23:28 по московскому времени в 45 км к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф с населением около полумиллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

При этом толчки силой до пяти баллов ощутили в Узбекистане. Об этом сообщил сейсмологический мониторинговый центр МЧС республики.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у берегов Филиппин 10 октября. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило тогда об угрозе цунами.

А 6 октября землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Киргизии. Глубина очага составила восемь километров.

